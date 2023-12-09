У РФ планують побудувати на окупованій території України "музей СВО", - Центр нацспротиву

Про це повідомив Центр національного спротиву.

"Загарбники продовжують насаджувати культ війни та смерті на тимчасово окупованих територіях. Вони планують побудувати "музей СВО", тобто глорифікувати загарбницьку війну Путіна проти українців та взагалі людської моралі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі росіяни шукають проєктантів, а місцеві гауляйтери обирають місце для розташування майбутнього будівництва.

"Проте руїни недобудованої будівлі стануть музеєм окупації після звільнення півострова, а всі причетні до будівництва та "наукові співробітники", тобто пропагандисти, будуть нести відповідальність", - зауважує Центр національного спротиву.