У РФ планують побудувати на окупованій території України "музей СВО", - Центр нацспротиву
Російські загарбники планують побудувати на тимчасово окупованих територіях України "музей" на честь своєї агресії
Про це повідомив Центр національного спротиву.
"Загарбники продовжують насаджувати культ війни та смерті на тимчасово окупованих територіях. Вони планують побудувати "музей СВО", тобто глорифікувати загарбницьку війну Путіна проти українців та взагалі людської моралі", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, наразі росіяни шукають проєктантів, а місцеві гауляйтери обирають місце для розташування майбутнього будівництва.
"Проте руїни недобудованої будівлі стануть музеєм окупації після звільнення півострова, а всі причетні до будівництва та "наукові співробітники", тобто пропагандисти, будуть нести відповідальність", - зауважує Центр національного спротиву.
- Напередодні генпркурор Андрій Костін повідомив, що на звільнених територіях України виявлено понад сотню катівень РФ.
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