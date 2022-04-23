У РФ пропонують завозити імпортну техніку та авто без ліцензії торгових марок, - ЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Повідомляється, що Мінпромторг РФ пропонує продавати без дозволу правовласника понад 50 груп товарів та 200 брендів. Мова йде про готову продукцію та комплектуючі для машин, текстиль, шкіряні вироби, одяг, хутро, парфуми, обладнання та механічне приладдя, телефони, комп'ютери, телевізори та багато іншого.

У категорії автомобілів пропонують ввозити: Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bently, Cadilac, Chevrolet, Dodge, Hummer, Volvo, Hyundai, Nissan, Volkswagen.

Також у Росії пропонують паралельний імпорт на телефони та техніку: Apple, Samsung, Sony, Asus, Intel, HP, Panasonic, Nokia, побутову техніку Electrolux, Siemens, Miele, Dyson, ігрові приставки PlayStation, X-Box, Nintendo.

Наразі, цей документ ще перебуває на реєстрації у Мін'юсті.

Раніше російські ЗМІ повідомляли, що у окупанти хочуть також "легалізувати" іноземні фільми, серіали та музику з "недружніх країн" через примусову ліцензію.