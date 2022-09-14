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Головна війна з Росією У РФ скасовують відправлення окупантів до України через їхні масові відмови воювати, - розвідка

У РФ скасовують відправлення окупантів до України через їхні масові відмови воювати, - розвідка

14 вересня, 2022 середа
12:53
війна з Росією окупанти

У Росії скасовують відправку військ в Україну через масові відмови воювати та скорочують час на реабілітацію поранених через брак особового складу

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони в телеграмі.

Військових 5-ї окремої танкової бригади 36-ї армії з Улан-Уде, які йдуть зі служби через відномову продовжувати воювати проти України, звільняють зі служби без урахування будь-яких пільг (вислуга років – рік за три, статус ветерана тощо). Особовому складу бригади, який перебуває на війні, дають відпустки тільки за сімейними обставинами (смерть близьких родичів).

Водночас у підрозділах, котрі воюють проти України, катастрофічно бракує особового складу. Для "вирішення проблеми" окупанти суттєво скоротили час на реабілітацію загарбників після поранень і контузій.

"Пораненим в шпиталях цілеспрямовано спрощують діагнози, не проводять раніше заплановані операції та пропонують повернутись на війну до України. Лікарям "рекомендують" надавати дозвіл на планові хірургічні втручання тільки по закінченню війни або за прямим дозволом командира пораненого", - зазначили в розвідці.

Відомо про випадок, коли після розриву барабанної перетинки вуха та контузії росіянина виписали зі шпиталю за три дні з офіційним діагнозом "отит". Йому рекомендували не застуджувати вухо та відмовилися робити операцію.

Крім того, росіяни намагаються посилити своє угруповання під тимчасово окупованим Херсоном за рахунок "наявних резервів". Для цього вони збираються передислокувати 4-ий батальйон кадировців, але підрозділи суттєво недоукомплектовані. Більшість військових у них - не чеченці, а найманці з найбідніших регіонів Росії.

  • 13 вересня українська розвідка повідомила, що РФ планує поповнити запас боєприпасів до "піонів" та "ураганів", а також закупити двигуни для радянських бойових машин піхоти за рахунок країн Центральної Азії.

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