Про це повідомляє Роскомнагляд.

Роскомнагляд оголосив, що запроваджує проти Вікіпедії примусові заходи. Відтепер російські пошукові системи будуть зобов'язані вказувати, що онлайн-енциклопедія "порушує російське законодавство".

У Роскомнадзорі заявили, що у Вікіпедії залишається невидаленою низка матеріалів, які у РФ визнали забороненими. Їх у Росії називають "фейками про хід спеціальної військової операції на території України".

13 червня Вікімедіа, якій належить Вікіпедія, подала апеляцію на рішення московського суду з вимогою видалити інформацію, пов’язану з російським вторгненням в Україну та заявив, що світ має знати факти війни.

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