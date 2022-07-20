У РФ висунули вимогу до Вікіпедії через правду про війну з Україною
Роскомнагляд зобов'язав пошукові системи вказувати, що Вікіпедія порушує законодавство РФ через статті про війну проти України
Про це повідомляє Роскомнагляд.
Роскомнагляд оголосив, що запроваджує проти Вікіпедії примусові заходи. Відтепер російські пошукові системи будуть зобов'язані вказувати, що онлайн-енциклопедія "порушує російське законодавство".
У Роскомнадзорі заявили, що у Вікіпедії залишається невидаленою низка матеріалів, які у РФ визнали забороненими. Їх у Росії називають "фейками про хід спеціальної військової операції на території України".
- 13 червня Вікімедіа, якій належить Вікіпедія, подала апеляцію на рішення московського суду з вимогою видалити інформацію, пов’язану з російським вторгненням в Україну та заявив, що світ має знати факти війни.
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