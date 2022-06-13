Про це інформує британське агентство новин Reuters.

Московський суд оштрафував Фонд Вікімедіа на $88 тис. за відмову видалити те, що він назвав дезінформацією, зі статей російськомовної Вікіпедії про війну, зокрема "Вторгнення Росії в Україну", "Військові злочини під час російського вторгнення в Україну" та "Бійня в Бучі".

"Це рішення означає, що добре отримані, перевірені знання у Вікіпедії, які не узгоджуються з обліковими записами російського уряду, є дезінформацією.

Уряд націлений на інформацію, яка є життєво важливою для життя людей у ​​час кризи. Ми закликаємо суд переглянути на користь права кожного на доступ до знань і свободу вираження поглядів", – сказав заступник генерального юрисконсульта Фонду Вікімедіа Стівен Лапорт.

Суд у Москві стверджував, що "дезінформація" у Вікіпедії є загрозою для громадського порядку в Росії, і що Фонд зі штаб-квартирою в Сан-Франциско, Каліфорнія, працює в Росії. Тому організацію притягнули до відповідальності за законом про невилучення забороненої інформації.

Вікіпедія стверджує, що видалення інформації є порушенням прав людини, а записи пишуть і редагують волонтери.

"Розповіді про війну, найбільше наземне вторгнення в Європі з часів Другої світової війни, різко відрізняються – і стали дуже політизованими, оскільки журналістів як у Москві, так і на Заході регулярно звинувачують у неправдивому звіті про війну.

Президент Володимир Путін і російські чиновники не використовують слова "війна" чи "вторгнення". Росія каже, що нібито докази військових злочинів складаються з ретельно сконструйованих фейків і що Україна та її західні прихильники поширюють дезінформацію про російські війська", – додали у відомстві.

Відзначимо, що Роскомнагляд дискредитує Вікіпедію та, погрожуючи штрафом, вимагає видалити статтю про війну РФ проти України. Росіяни погрожують Вікіпедії штрафом до 4 млн рублів "за невидалення недостовірних суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації, спрямованої на дезінформацію російських користувачів".

Також Роскомсвобода заявила, що від 24 лютого у Росії заблоковано близько 3 тисяч сайтів, які наважувались висловлювати альтернативну точку зору на події, пов'язані з війною в Україні.

Роскомнадзор вже погрожував заблокувати "Русскую Википедию" за статтю про вторгнення в Україну.

Раніше Meta відмовилася виконувати вимогу Роскомнадзору зняти обмеження з російських медіа у Facebook.

Путін обговорив з генеральним директором товариства "Знання" Максимом Древалем створення російської альтернативи Вікіпедії.

За підсумками квітня, в українській Вікіпедії досягнуто 107 мільйонів переглядів сторінок. Це 15 місце серед усіх мовних версій Вікіпедії, яких налічується понад 300.

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