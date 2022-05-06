Українська Вікіпедія встановила новий рекорд — 15 місце в світі за популярністю
За підсумками квітня, в українській Вікіпедії досягнуто 107 мільйонів переглядів сторінок. Це 15 місце серед усіх мовних версій Вікіпедії, яких налічується понад 300
Попереду розташувалися вікіпедії англійською (6 млн 999 тис. переглядів), російською (978 тис.), японською (958 тис.), іспанською (811 тис.), німецькою (811 тис.), французькою (638 тис.), китайською (535 тис.), італійською (460 тис.), португальською (241 тис.), польською (230 тис.), арабською (195 тис.), перською (185 тис.), турецькою (129 тис.), нідерландською (117 тис.) мовами.
- Російське вторгнення в Україну (2022), 736 322 переглядів у квітні
- Москва (ракетний крейсер), 385 440
- Арестович Олексій Миколайович, 338 383
- Рашизм, 329 536
- Україна, 188 071
- Ленд-ліз, 182 268
- Медведчук Віктор Володимирович, 182 151
- Нептун (крилата ракета), 169 800
- Залужний Валерій Федорович, 155 291
- Ой у лузі червона калина, 154 046
- Бандера Степан Андрійович, 148 483
- Жириновський Володимир Вольфович, 144 859
- Придністровська Молдавська Республіка, 127 548
- Точка (тактичний ракетний комплекс), 125 441
- Окремий загін спеціального призначення НГУ «Азов», 124 889
- Марченко Оксана Михайлівна, 122 887
- Збройні сили України, 118 936
- Привид Києва, 118 697
- С-300, 112 943
- Радіо «Свобода», 104 135
- Путін Володимир Володимирович, 101 789
- Тарабалка Степан Іванович, 96 582
- Російсько-українська війна (з 2014), 95 067
- Іскандер (ОТРК), 94 172
- Нептун (береговий ракетний комплекс), 90 733
- Перехід церковних громад до ПЦУ, 87 254
- Бучанська різанина, 85 781
- Стус Василь Семенович, 85 102
- Поворознюк Олександр Григорович, 83 247
- Київ, 81 134
- Азовсталь, 79 707
- Зеленський Володимир Олександрович, 79 669
- Калібр (крилаті ракети), 79 035
- Придністров'я, 77 927
- 36-та окрема бригада морської піхоти (Україна), 75 299
- Друга світова війна, 75 177
- Zuzana (самохідна артилерійська установка), 71 923
- HIMARS, 70 365
- БМ-21 «Град», 68 669
- НАТО, 68 085
- Кацап, 67 790
- Маріуполь, 67 286
- Борис Джонсон, 67 201
- Гімн України, 66 927
- Українська мова, 66 561
- Зарин, 66 560
- Війна на сході України, 65 989
- Росія, 62 902
- Великдень, 62 554
- Список країн Європейського Союзу, 62 468
- Київська Русь, 61 295
- Шевченко Тарас Григорович, 60 286
- Батальйонна тактична група, 59 168
- Військові звання України, 58 466
- 155-мм гаубиця M777, 57 961
- 2С7 «Піон», 55 563
- Англійська мова, 53 767
- Стугна-П, 52 485
- PzH 2000, 51 040
- Перша світова війна, 50 629
- Список країн НАТО, 50 429
- Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну (16 березня — 31 березня 2022), 49 611
- Bayraktar TB2, 49 327
- Кім Віталій Олександрович, 49 074
- Повітряні сили Збройних сил України, 49 036
- Буча, 48 821
- Прокопенко Денис Геннадійович, 47 844
- Гарпун (ракета), 47 838
- Т-72, 47 212
- Галицько-Волинське князівство, 46 479
- Європейський Союз, 45 853
- Прислівник, 45 427
- Батальйон, 45 174
- FGM-148 Javelin, 45 161
- Кива Ілля Володимирович, 44 529
- M113 (БТР), 43 919
- Оснащення Сухопутних військ України, 43 604
- Укрінформ, 43 557
- Українська повстанська армія, 43 173
- Ядерна зброя, 42 828
- M270 MLRS, 42 769
- Радянсько-фінська війна (1939—1940), 42 652
- Збройні сили Російської Федерації, 42 394
- ФАБ-3000, 42 331
- Адмірал Ессен, 41 916
- Бої за Маріуполь (2022), 41 673
- Втрати силових структур внаслідок російського вторгнення в Україну, 41 150
- БМ-30 «Смерч», 41 148
- Військово-облікова спеціальність, 41 135
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- Союз Радянських Соціалістичних Республік, 38 932
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- Список країн за чисельністю збройних сил, 38 406
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