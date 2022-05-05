Путін планує створити російську альтернативу Вікіпедії

Про це повідомляє "Медуза" з посиланням на пресслужбу Кремля.

Путіна, зокрема, не влаштувала якість інформації на Вікіпедії. Він вважає, що вона необ’єктивна, тому слід створити свою альтернативу. Путін зазначає, що вона має бути красиво та талановито подана.

"Ми самі знаємо якість цієї інформації (у Вікіпедії, - ред.). Коли з'являються талановиті люди, які професіонали, на думку яких можна довіряти, – це, звичайно, дорогого варте. Це як енциклопедія, тільки наживо", - зазначив президент РФ.

Максим Древаль погодився з цією думкою і зазначив, що у рамках товариства "Знання" формується така база інформації, яка багато в чому стає альтернативою Вікіпедії, "тільки з достовірними даними та з дуже авторитетними людьми".

Відзначимо, що Роскомнагляд дискредитує Вікіпедію та, погрожуючи штрафом, вимагає видалити статтю про війну РФ проти України.

Також Роскомсвобода заявила, що від 24 лютого у Росії заблоковано близько 3 тисяч сайтів, які наважувались висловлювати альтернативну точку зору на події, пов'язані з війною в Україні.

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