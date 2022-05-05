У Росії від початку широкомасштабного вторгнення в Україну заблоковано близько 3 тис. сайтів, - Роскомсвобода

Про це повідомляє сайт Роскомсвобода.

Блокування зазнали найрізноманітніші інтернет-ресурси, наприклад, соцмережі: Twitter, Facebook (разом із його месенджером) та Instagram. Окрім цього, власник соцмереж – компанія Meta – була визнана "екстремістською організацією".

Під військово-цензурним ударом виявилося безліч великих новинних агенцій і телеканалів як світового, так і регіонального рівня, а "Еху Москви", "Новій газеті" та "Дождю" взагалі довелося припинити свою діяльність.

Безумовним лідером щодо кількості блокувань виступила Генеральна прокуратура, виходячи з вимог військової цензури, але до цього процесу приєдналися і суди у регіонах.

Блокування не завжди ставало кінцем тієї чи іншої неприємної історії. На жаль, часто власників тих чи інших сайтів переслідують у реальному житті, заводять на них адміністративні та навіть кримінальні справи.

"У відносинах з інформаційними ресурсами російська влада демонструє ту ж політику, що і щодо висловлювань користувачів Рунету. До критичної думки російська держава ставиться вкрай болісно, тому темпи внесення альтернативної інформації до Реєстру забороненої настільки інтенсивні. Це також збігається з невтішним висновком, якого дійшла організація "Репортери без кордонів" – у Росії запроваджено військову цензуру, а інформаційний простір владою взято під тотальний контроль. На жаль, критерії визнання інформації забороненої також постійно посилюються, та й у існуючому вигляді застосовуються абсолютно непередбачуваним способом", - підсумовує видання.

Слід відзначити, що те ж саме чекало Україну, у разі її захоплення. Російські пропагандисти розповідали, що планувалось ввести жорсткі репресії, цензуру та знищити державність

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