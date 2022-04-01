Роскомнагляд дискредитує Вікіпедію, щоб запевнити росіян у неправдивості інформації про війну РФ проти України, - Центр при РНБО
Роскомнагляд дискредитує Вікіпедію та, погрожуючи штрафом, вимагає видалити статтю про війну РФ проти України
Про це заявили в Центрі при РНБО.
"Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє: рашисти дискредитують Вікіпедію, щоб переконати населення у фейковості будь-якої інформації про війну в Україні. Ворожий Роскомнадзор з перших днів російсько-української війни намагається воювати з Вікіпедією проти статті "Вторжение России на Украину (2022)"", - повідомили в Центрі протидії дезінформації.
Росіяни погрожують Вікіпедії штрафом до 4 млн рублів "за невидалення недостовірних суспільно значущих матеріалів, а також іншої забороненої інформації, спрямованої на дезінформацію російських користувачів".
У ЦПД зауважили, що статті у Вікіпедії створює спільнота авторів і підтверджує їх відповідними посиланнями на першоджерела. Це є загальновідомою інформацією від ООН.
"Натиск на залишки достовірних джерел інформації - агонія російських пропагандистів через крихкість "інформаційної бульбашки", в якій живе населення Росії. Не можуть побороти правду - надають правді ознак фейку. Тотальна брехня - державна ідеологія Росії", - наголосили в Центрі при РНБО.
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