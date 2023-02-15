Про це Андрій Юсов заявив в етері телемарафону.

"Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент", - заявив представник ГУР.

Андрій Юсов додав, що таким чином Кремль планує посилити власні наративи перед мобілізацією.

"Зокрема, ця пропагандистська активність - це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якісь питання. Можливо, і до цього також дійде", - додав він.