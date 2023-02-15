У РФ запланована низка офіційних заходів: так Кремль посилить пропаганду перед новою хвилею мобілізації, - ГУР
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов ствердив, що заплановані офіційні заходи в Росії мають на меті посилення пропаганди перед оголошенням нової хвилі мобілізації в РФ
Про це Андрій Юсов заявив в етері телемарафону.
"Пропаганду треба чимось підживлювати. Ця череда публічних заяв, запевнень, криків, концертів, вони напевно будуть святкувати вже 150 тисяч знищених російських окупантів на той момент", - заявив представник ГУР.
Андрій Юсов додав, що таким чином Кремль планує посилити власні наративи перед мобілізацією.
"Зокрема, ця пропагандистська активність - це підготовка населення до нових мобілізаційних заходів і до нової хвилі мобілізації. Їм пояснюють, чому вони повинні мовчки йти на забій, виконуючи якісь незрозумілі вказівки кремлівських старців. Це, мабуть, не громадяни, це швидше піддані РФ, тому що громадяни захищали б власні права і ставили б якісь питання. Можливо, і до цього також дійде", - додав він.
- Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Андрій Черняк ствердив, що до 24 лютого Росія не зможе розпочати широкомасштабний наступ на Сході України через брак ресурсів.
- Зокрема Вадим Скібіцький, заступник керівника ГУР, заявив, що Росія готова до початку нової хвилі мобілізації, однак цей процес не матиме вирішального впливу на фронт, а ще більше виснажить країну-агресорку.
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