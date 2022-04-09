У РФ заявили, що СБУ готує провокації на хімзаводі, який насправді вже 10 років не існує

Черговий російський фейк розвінчало видання The Insider.

Представник міноборони РФ 6 квітня заявив, що у місті Первомайський Харківської області на території заводу "Хімпром" співробітники СБУ нібито замінували сховище зі 120 тоннами хлору.

"Це сховище планується підірвати для звинувачення збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів", — сказав російський генерал-майор Ігор Конашенков.

На картах Google завод "Хімпром" у Первомайському справді є, видно і залізничні під'їзні колії. Утім, це лише на картах, зазначає The Insider.

Насправді ж держпідприємство "Хімпром" у Первомайському почали ліквідовувати ще в 2012 році, а у 2013-му опублікували вибух одного з цехів заводу. Зараз підприємство закрите, будівлі цехів знесені, а залізничні колії до них розібрані.

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