У РФ заявили, що СБУ готує провокації на хімзаводі, який насправді вже 10 років не існує
У міноборони РФ заявили, що Служба безпеки України нібито готує провокації з використанням отруйних речовин на хімзаводі під Харковом. Однак підприємство, про яке вони кажуть, давно ліквідували
Черговий російський фейк розвінчало видання The Insider.
Представник міноборони РФ 6 квітня заявив, що у місті Первомайський Харківської області на території заводу "Хімпром" співробітники СБУ нібито замінували сховище зі 120 тоннами хлору.
"Це сховище планується підірвати для звинувачення збройних сил Росії у нібито створенні хімічної катастрофи, яка спричинила загибель місцевих жителів", — сказав російський генерал-майор Ігор Конашенков.
На картах Google завод "Хімпром" у Первомайському справді є, видно і залізничні під'їзні колії. Утім, це лише на картах, зазначає The Insider.
Насправді ж держпідприємство "Хімпром" у Первомайському почали ліквідовувати ще в 2012 році, а у 2013-му опублікували вибух одного з цехів заводу. Зараз підприємство закрите, будівлі цехів знесені, а залізничні колії до них розібрані.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.85
-
EUR
Купівля 31.8Продаж 32.62
- Актуальне
- Важливе