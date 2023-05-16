У РФ звинуватили Україну в атаці безпілотника на Брянську область: пошкоджено будинок
Губернатор Брянської області РФ Олександр Богомаз заявив про збиття російською ППО безпілотника у місті Клінци
Про це Богомаз повідомив у Telegram.
"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу", - написав він.
За словами губернатора, внаслідок атаки безпілотника пошкоджено балкон житлового будинку, постраждалих немає.
- 13 травня 2023 року у прикордонній з Україною Брянській області зазнали аварії 2 гелікоптери Мі-8, літак Су-34 і Су-35. За попередніми даними їх могли збити зенітними ракетами.
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