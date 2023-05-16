У РФ звинуватили Україну в атаці безпілотника на Брянську область: пошкоджено будинок

Про це Богомаз повідомив у Telegram.

"Сьогодні системою ППО Збройних сил РФ у Клинцях було збито український БПЛА літакового типу", - написав він.

За словами губернатора, внаслідок атаки безпілотника пошкоджено балкон житлового будинку, постраждалих немає.