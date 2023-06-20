У Римі відкрили для відвідування площу, де загинув Юлій Цезар

Про це пише Reuters.

Юлій Цезар загинув 15 березня у 44 році до н.е, на одній з центральних площ міста. Зазначається, що саме тут полководець вигукнув свою легендарну фразу - "І ти, Бруте?", після якої був вбитий.

На цей день на площі Торре-Арджентіна лишилися залишки 4 храмів, які раніше можна було роздивитись тільки через загородження. У вівторок, 19 червня, місцева влада відкрила площу для відвідування, побудувавши на ній окремі туристичні доріжки. Тепер туристи можуть зайти прямо на площу, відвідування пам'ятки коштує 5 євро.