У Римі відкрили для відвідування площу, де загинув Юлій Цезар
У вівторок, 20 червня, у Римі відкрили для вільного відвідування площу Торре-Арджентіна, на якій був зарізаний Юлій Цезар
Про це пише Reuters.
Юлій Цезар загинув 15 березня у 44 році до н.е, на одній з центральних площ міста. Зазначається, що саме тут полководець вигукнув свою легендарну фразу - "І ти, Бруте?", після якої був вбитий.
На цей день на площі Торре-Арджентіна лишилися залишки 4 храмів, які раніше можна було роздивитись тільки через загородження. У вівторок, 19 червня, місцева влада відкрила площу для відвідування, побудувавши на ній окремі туристичні доріжки. Тепер туристи можуть зайти прямо на площу, відвідування пам'ятки коштує 5 євро.
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