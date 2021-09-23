У Римі з'явились дикі кабани. ВІДЕО

Про це повідомляє The Local.

На одному із відео можна побачити родину з близько 12 кабанів, які гуляють серед білого дня автотрасою.

Місцеві рятувальники заявили, що тварини не бояться пішоходів або інтенсивного руху транспорту.



Ще на одному відео зафіксовано зграю кабанів, які бродять центром міста в пошуках їжі.



Місцеві жителі скаржаться, що вигулювати домашніх тварин стало дуже небезпечно.





Via Mario Fani #cinghiali portare fuori il cane è diventato pericolosissimo. Adulti con cuccioli al seguito inseguono i cani scambiandoli per predatori.

Grazie Roma per questa situazione vergognosa. @virginiaraggi @nzingaretti @RomaFutura_ @gualtierieurope @CarloCalenda pic.twitter.com/cE7SUZbLQo — Vittorio Pagano (@vittoriopagano) September 17, 2021