У Римі з'явились дикі кабани. ВІДЕО
Жителі Рима зняли на відео зграї диких кабанів, які бігають містом
Про це повідомляє The Local.
На одному із відео можна побачити родину з близько 12 кабанів, які гуляють серед білого дня автотрасою.
Місцеві рятувальники заявили, що тварини не бояться пішоходів або інтенсивного руху транспорту.
Ще на одному відео зафіксовано зграю кабанів, які бродять центром міста в пошуках їжі.
Місцеві жителі скаржаться, що вигулювати домашніх тварин стало дуже небезпечно.
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