У Рівному нетверезий молодик на Audi A6 збив на смерть військового. Й хотів прикритися посвідченням помічника депутата, - ЗМІ

Подробиці наводить рівненське Радіо Трек.







Поліція просила допомоги у встановленні особи загиблого, але пізніше повідомила:



"Особу загиблого пішохода встановлено:



Ним виявився 27-річний житель міста Костопіль.



Військовослужбовець у відпустці".



Тим часом спливли додаткові самої нічної ДТП. Із посиланням на соцмережі сайт радіостанції називає винуватцем трагедії мешканця Бармаків на ім'я Роман. Хлопець, а це ще доволі молода людина, рухався своїм Audi A6, перебуваючи в нетверезому стані. В крові у нього виявлено 2,10 проміле алкоголю.







Роман мав при собі посвідчення помічника-косультанта депутата Рівненської обласної ради на громадських засадах.



Молодика наразі затримано. Спершу він намагався утекти, одначе правоохоронці діяли оперативно.



Смертельний наїзд на військового стався, фактично, у них "на очах".



При цьому зазначається, що в салоні авто ще був пасажир на ім'я Тарас. Його допитали як свідка та відпустили.





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