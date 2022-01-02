У Рівному нетверезий молодик на Audi A6 збив на смерть військового. Й хотів прикритися посвідченням помічника депутата, - ЗМІ
Сьогодні вночі в Рівному трапилася смертельна ДТП. Пішохода збили близько 3-ої ночі на Соборній, в районі Театральної площі
Подробиці наводить рівненське Радіо Трек.
Поліція просила допомоги у встановленні особи загиблого, але пізніше повідомила:
"Особу загиблого пішохода встановлено:
Ним виявився 27-річний житель міста Костопіль.
Військовослужбовець у відпустці".
Тим часом спливли додаткові самої нічної ДТП. Із посиланням на соцмережі сайт радіостанції називає винуватцем трагедії мешканця Бармаків на ім'я Роман. Хлопець, а це ще доволі молода людина, рухався своїм Audi A6, перебуваючи в нетверезому стані. В крові у нього виявлено 2,10 проміле алкоголю.
Роман мав при собі посвідчення помічника-косультанта депутата Рівненської обласної ради на громадських засадах.
Молодика наразі затримано. Спершу він намагався утекти, одначе правоохоронці діяли оперативно.
Смертельний наїзд на військового стався, фактично, у них "на очах".
При цьому зазначається, що в салоні авто ще був пасажир на ім'я Тарас. Його допитали як свідка та відпустили.
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