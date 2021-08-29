У Рівному вечірка в караоке призвела до різанини
В рівненському караоке-барі "Моцарт" в ніч з 28 на 29 серпня 2021 року сталася масова бійка
Медики з бригади швидкої допомоги повідомили, що по приїзду на виклик зустріли суцільний хаос і бійку зовні та всередині закладу, передає Еспресо.TV.
До закладу вони зайти не могли через бійку.
Очевидці були в паніці, хтось розпилив газовий балончик, наводить подробиці рівненське Радіо Трек.
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Дівчата дзвонили у швидку та казали про трьох поранених, але постраждалий був один. Хлопця з різаними ранами госпіталізувати.
"Він був тверезий і адекватний, натомість люди, які над ним стояли, неабияк хильнули", - зазначає видання.
Чоловік - "важкий".
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