У центрі Вінниці дріфтер на "Мустангу" в'їхав у зупинку та протаранив магазин
Ввечері 28 серпня 2021 року на перехресті вулиць Келецька-Юності, що в середмісті Вінниці, сталася ДТП
Спортивний Mustang що є сили вилетів на тролейбусну зупинку і вдарився в магазин "Сироманія", наводить подробиці Еспресо.TV.
"Начебто Mustang дрифтував зі сторони Юності. Втратив управління і влетів у магазин за зупинкою", - пише місцевий інформаційний ресурс 20minut.ua.
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В цей час на зупинці не було людей.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
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Понівечений Mustang забрав евакуатор.
Обставини та деталі аварії з'ясовуються.
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