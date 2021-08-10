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Головна Суспільство Дрифт на Софійській площі у Києві: прокуратура вилучила автівки

Дрифт на Софійській площі у Києві: прокуратура вилучила автівки

10 серпня, 2021 вiвторок
21:02
Суспільство На Софійській площі в Києві автівки влаштували дрифт

У рамках розслідування прокуратура вилучила автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві

Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.

"Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії", - зазначила вона.
 

  • Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт під час створення роликів. Поліція відкрила кримінальне провадження.
  • Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.

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