Дрифт на Софійській площі у Києві: прокуратура вилучила автівки
У рамках розслідування прокуратура вилучила автівки, які брали участь у дрифті на Софійській площі в Києві
Про це повідомила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook.
"Станом на 19:30 обидві машини вилучено, тривають слідчі дії", - зазначила вона.
- Нагадаємо, у столиці на Софійській площі 10 серпня кілька автомобілів влаштували дрифт під час створення роликів. Поліція відкрила кримінальне провадження.
- Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко просить Національну поліцію і Київську міську державну адміністрацію ретельно розслідувати ситуацію із створенням ролика з дрифтом на Софійській площі.
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