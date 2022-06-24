У Ризі відкрили літній табір для українських і місцевих школярів

Про це пишуть на сайті президента України.

Повідомляють, що уряд Латвії ухвалив рішення виділити додаткове фінансування на організацію низки таких таборів. Протягом червня – серпня такі табори відкриються в кожному із 43 муніципалітетів країни. Відвідувати їх зможуть учні 1-12 класів, зміни триватимуть по два тижні.

Зазначають, що у таборі відпочиватиме однакова кількість дітей з України та Латвії. З українського боку це будуть діти вимушено переміщених людей через війну. Це близько 3 тис. українських школярів (зараз у Латвії зареєстровано близько 32 тис. тимчасово переміщених людей).

"Так діти різних культур краще розумітимуть одне одного, зокрема й мову – із наступного року всі школи Латвії переходять на рідну латиську, щоб так протистояти російській загрозі. Тож після спільного літа наші учні будуть краще готові до цього", – прокоментувала Олена Зеленська.

Табори відкрили завдяки ініціативі першої леді Олени Зеленської, підтримці дружини Президента Латвії Андри Левіте та зусиллям Посла України в Латвії Олександра Міщенка.

11 червня у Вільнюсі відкрився перший у ЄС Український центр для біженців.

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