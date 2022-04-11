У Романівці на Київщині відкрили для проїзду тимчасовий насипний міст
Від сьогодні, 11 квітня, відкрили для проїзду насипний міст у Романівці. Він розвантажить потоки машин, які ідуть на Ірпінь і сусідні міста
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у telegram.
"Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — від сьогодні відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає міста з Києвом. Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово", - написав він.
За його словами протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.
"Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше", - додав Тимошенко.
- Нагадаємо, 28 березня Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.
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