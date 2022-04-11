У Романівці на Київщині відкрили для проїзду тимчасовий насипний міст

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко у telegram.



"Ірпінь, Буча, Гостомель, Ворзель — від сьогодні відкрито тимчасовий насипний міст в Романівці, що поєднає міста з Києвом. Роботи тривали 5 днів і велися цілодобово", - написав він.



За його словами протяжність насипного тимчасового мосту — 245 м, ширина — 9 м. Для його побудови використали понад 9 000 тонн насипних матеріалів.



"Відтепер доставку гуманітарної допомоги та будівельних матеріалів до визволених від російської окупації міст будемо робити швидше", - додав Тимошенко.



Нагадаємо, 28 березня Збройні сили України звільнили місто Ірпінь під Києвом від російських окупантів.