У Роналду виникли проблеми з босами та капітаном "Манчестер Юнайтед", - The Independent
Боси англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" розчаровані грою португальця Кріштіану Роналду
Про це повідомляє The Independent.
За даними видання, деякі боси МЮ відверто зізнаються, що Роналду не виправдав їхніх очікувань. "Вже не 2009 рік", – заявило джерело у клубі.
У "Манчестер Юнайтед" вважають, що 37-річному португальцю не вдалося адаптуватись у команді.
Також повідомляється, що у Роналду склалися напружені відносини з капітаном МЮ Гаррі Магвайром.
Кріштіану Роналду перейшов до англійського клубу в серпні 2021 року з італійського "Ювентуса". У нинішньому сезоні він зіграв за МЮ 29 матчів, забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі.
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19 січня повідомлялося, що Роналду вирішив покинути "Ман Юнайтед", якщо клуб в наступному сезоні не гратиме у Лізі чемпіонів.
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