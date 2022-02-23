У Роналду виникли проблеми з босами та капітаном "Манчестер Юнайтед", - The Independent

Про це повідомляє The Independent.

За даними видання, деякі боси МЮ відверто зізнаються, що Роналду не виправдав їхніх очікувань. "Вже не 2009 рік", – заявило джерело у клубі.

У "Манчестер Юнайтед" вважають, що 37-річному португальцю не вдалося адаптуватись у команді.

Також повідомляється, що у Роналду склалися напружені відносини з капітаном МЮ Гаррі Магвайром.

Кріштіану Роналду перейшов до англійського клубу в серпні 2021 року з італійського "Ювентуса". У нинішньому сезоні він зіграв за МЮ 29 матчів, забив 15 голів та віддав 3 результативні передачі.

19 січня повідомлялося, що Роналду вирішив покинути "Ман Юнайтед", якщо клуб в наступному сезоні не гратиме у Лізі чемпіонів.

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