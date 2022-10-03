У Росії чоловік після мобілізації наклав на себе руки, - росЗМІ
У Свердловській області Росії наклав на себе руки мобілізований чоловік
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Згідно з інформацією ЗМІ, 46-річного жителя Кургану мобілізували 26 вересня, а 1 жовтня чоловіка знайшли без ознак життя в їдальні навчального центру в/ч 31612 (дислокується в селищі Порошино).
Повідомляється, що він загинув на місці, на тілі знайшли порізи на шиї. Поруч лежало лезо. За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки.
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21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової мобілізації" в Росії. Відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито буде мобілізовано 300 тисяч осіб.
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У Міноборони Британії заявили, що російський диктатор Володимир Путін визнав проблеми, які виникли під час першого тижня оголошеної ним у РФ мобілізації.
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