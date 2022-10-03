У Росії чоловік після мобілізації наклав на себе руки, - росЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Згідно з інформацією ЗМІ, 46-річного жителя Кургану мобілізували 26 вересня, а 1 жовтня чоловіка знайшли без ознак життя в їдальні навчального центру в/ч 31612 (дислокується в селищі Порошино).

Повідомляється, що він загинув на місці, на тілі знайшли порізи на шиї. Поруч лежало лезо. За попередніми даними, чоловік наклав на себе руки.

21 вересня Володимир Путін оголосив про проведення "часткової мобілізації" в Росії. Відповідний указ з'явився на сайті кремля, а міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що нібито буде мобілізовано 300 тисяч осіб.

У Міноборони Британії заявили, що російський диктатор Володимир Путін визнав проблеми, які виникли під час першого тижня оголошеної ним у РФ мобілізації.

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