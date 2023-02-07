У Росії горів нафтопереробний завод компанії "Лукойл"
У Росії в Кстовському районі Нижньогородської області сталася пожежа на нафтопереробному заводі
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
У місцевій прокуратурі повідомили, що на даний час всі обставини з'ясовуються.
Назва підприємства у пресрелізі не уточнюється, проте у компанії "Лукойл" агенції "Інтерфакс" підтвердили факт займання на їхньому підприємстві.
- Відзначимо, що сьогодні, 7 лютого, у тимчасово окупованій Макіївці стався потужний вибух, палає магістральний газолін.
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