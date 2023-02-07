У Росії горів нафтопереробний завод компанії "Лукойл"

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

У місцевій прокуратурі повідомили, що на даний час всі обставини з'ясовуються.

Назва підприємства у пресрелізі не уточнюється, проте у компанії "Лукойл" агенції "Інтерфакс" підтвердили факт займання на їхньому підприємстві.