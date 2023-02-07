У тимчасово окупованій Макіївці стався потужний вибух, палає магістральний газогін

Про це повідомили у telegram-каналі "Бабель".

"В окупованій Макіївці вибухнув газогін. Місцеві пабліки пишуть, що потужний вибух чули майже в усьому Донецьку.", - йдеться у дописі.

Про це також повідомляють місцеві telegram-канали.

За даними очевидців, загоряння сталось сьогодні ввечері на магістральному газопроводі.