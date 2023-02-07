У тимчасово окупованій Макіївці стався потужний вибух, палає магістральний газогін
У тимчасово окупованій Макіївці палає магістральний газогін: потужний вибух чули майже в усьому Донецьку
Про це повідомили у telegram-каналі "Бабель".
"В окупованій Макіївці вибухнув газогін. Місцеві пабліки пишуть, що потужний вибух чули майже в усьому Донецьку.", - йдеться у дописі.
Про це також повідомляють місцеві telegram-канали.
За даними очевидців, загоряння сталось сьогодні ввечері на магістральному газопроводі.
- У вівторок, 7 лютого, в одному з районів тимчасово окупованого Маріуполя пролунало п'ять вибухів, після чого в небо піднялася велика кількість авіації.
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