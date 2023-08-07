Про це інформує Комерсантъ.

Долар у державі-спонсорі тероризму перевищив 97 російських рублів. На 0,06% до 105,6 руб. зріс курс євро.

Також подорожчав юань на 0,07% до 13,3 рубля.

Індекс Московської біржі виріс на 1,16% до 3128,37 пункту. А індекс фондового ринку Росії виріс на 0,39% до 1019,67 пункту.

На початку серпня 2023 року на валютному ринку РФ долар США досяг позначки в 2022 руб./$, а євро піднявся до рівня 106 руб./€ вперше з 1996 року. Така ситуація виникла через нестачу валюти на фоні зменшення експорту, а також через збільшення попиту на неї у сезон.