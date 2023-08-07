У Росії курс рубля впав до найнижчого рівня з березня 2022 року
Станом на 7 серпня курс долара на Московській біржі перевищив позначку в 97 рублів вперше з 25 березня 2022 року
Про це інформує Комерсантъ.
Долар у державі-спонсорі тероризму перевищив 97 російських рублів. На 0,06% до 105,6 руб. зріс курс євро.
Також подорожчав юань на 0,07% до 13,3 рубля.
Індекс Московської біржі виріс на 1,16% до 3128,37 пункту. А індекс фондового ринку Росії виріс на 0,39% до 1019,67 пункту.
На початку серпня 2023 року на валютному ринку РФ долар США досяг позначки в 2022 руб./$, а євро піднявся до рівня 106 руб./€ вперше з 1996 року. Така ситуація виникла через нестачу валюти на фоні зменшення експорту, а також через збільшення попиту на неї у сезон.
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