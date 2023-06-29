Про це інформує Reuters.

Рубль опустився до 87,47, найнижчої позиції з 29 березня 2022 року.

Повідомляється, що російська валюта знецінилася на 0,7% до 94,94 проти євро і на 0,8% проти юаня до 11,98.

Рубль захищався від геополітичних ризиків за допомогою контролю над капіталом протягом 16 місяців після того, як Росія розпочала повномасштабну війну проти України, але спроба заколоту Євгена Пригожина вразила ринки й поставив під сумнів владу диктатора Володимира Путіна.

Рубль втратив важливий фактор підтримки 28 червня, коли закінчився податковий період у кінці місяця, як експортери зазвичай обмінюють свої доходи в іноземній валюті на місцеву для сплати податків.

"Як ми й очікували, рубль впав наприкінці податкового періоду досить різко, приблизно на 1,5%. Ми очікуємо, що ослаблення національної валюти продовжиться приблизно до 89-90 стосовно долара", - заявили у брокерській компанії Алор Брокер.

Нафта Brent, яка є світовим показником для основного експортного товару Росії, знизилася на 0,4% до 73,74 долара за барель.