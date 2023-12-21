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У Росії на церемонії прийому громадянства 11 мігрантам вручили повістки

21 грудня, 2023 четвер
07:20
Війна з Росією мобілізація на росії, чмобіки

У Санкт-Петербурзі на церемонії прийому в громадянство РФ роздали повістки про постановку на військовий облік 11 мігрантам

Про це пише "Медуза".

Зазначається, що на церемонії були присутні "вихідці з країн ближнього зарубіжжя", які отримували громадянство. Вони склали присягу Росії, зокрема "захищати свободу та незалежність Російської Федерації".

"На цій ноті присутні на церемонії представники військкоматів за участю керівництва військового слідчого відділу СК РФ по Петербурзькому гарнізону вручили повістки про постановку на військовий облік", - йдеться в повідомленні.

Загалом повістки отримали 11 нових громадян Росії.

  • Нещодавно президент РФ Володимир Путін заявив, що в Росії вже було призвано 300 тисяч осіб, з яких 244 тисячі нібито перебувають на війні з Україною.

Світ
Росія
російська армія
мобілізація
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