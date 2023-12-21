У Росії на церемонії прийому громадянства 11 мігрантам вручили повістки

Про це пише "Медуза".

Зазначається, що на церемонії були присутні "вихідці з країн ближнього зарубіжжя", які отримували громадянство. Вони склали присягу Росії, зокрема "захищати свободу та незалежність Російської Федерації".

"На цій ноті присутні на церемонії представники військкоматів за участю керівництва військового слідчого відділу СК РФ по Петербурзькому гарнізону вручили повістки про постановку на військовий облік", - йдеться в повідомленні.

Загалом повістки отримали 11 нових громадян Росії.