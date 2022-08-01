У Росії почали показувати голлівудські фільми без дозволу правовласників

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Відвідувачам пропонують нову послугу – "кінопродукт", що включає об'єднані покази, де спершу глядачам показують голлівудську картину в рамках "безкоштовного передсеансового обслуговування", а потім включають російський фільм. Так, "Міньйонів" можна подивитися перед російським мультфільмом "Кощей. Початок".

Гендиректор кіномережі Олексій Васясін уточнив, що надалі кіномережа планує розширити пропозицію "кінопродуктів". За його словами, за таким принципом можна буде показувати будь-який фільм від студії, яка призупинила бізнес у Росії. Запуск нової послуги він назвав "вимушеним заходом", але вважає, що він "сприятиме підвищенню зборів російських фільмів у прокаті".

Вартість "кінопродукту" залежить від міста та часу сеансу і варіюється від 168 до 670 рублів. Кіномережа планує ділитися доходами від продажу нової послуги з російськими прокатниками та продюсерами.

Нагадаємо, ще у квітні в кінотеатрах РФ почали показувати нові закордонні фільми, скачані з піратських сайтів

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