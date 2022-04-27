У кінотеатрах РФ почали показувати нові закордонні фільми, скачані з піратських сайтів, - російські ЗМІ

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Не секрет, що західні санкції згубно позначилися і на російській індустрії розваг, і зокрема, на кіноіндустрії. Проте, влада вигадала спосіб повернути народу і фільми, і музику із західних країн. Зараз розробляється законопроект, який дозволить зберегти контент через примусову ліцензію. Нововведення згодом цілком можуть поширитися і інші об'єкти інтелектуальної власності", - йдеться у повідомленні.

Але деякі компанії вирішили не чекати на прийняття законів, і діють на свій страх і ризик. Так на російських кінотеатрах вирішили показувати завантажені з торентів фільми, тобто з піратських сайтів.

"Глядачам вже продають піратські версії «Бетмена», «Не дивіться нагору», мультфільм «Я червонію» та інші картини, які не вийшли в офіційний прокат у Росії. Зокрема, 21 квітня в московському кінотеатрі WIP глядачам неофіційно показали «Бетмена» Метта Рівза, скачаного з торрента", - повідомляє російський Esquire.

Російські експерти пишуть, що владі потрібно "якнайшвидше так чи інакше легалізувати піратство, і перестати думати, що скоро все буде, як і раніше, потрібно починати нове життя".

"Цікаво, фільми, завантажені з торентів, чи будуть у кінотеатрах теж на найцікавішому моменті перериватись рекламою 1xbet? " – іронічно запитують російські блогери.

Нагадаємо, компанія Marvel, чиї комікс-герої відомі у всьому світі, розіслала російським партнерам листа з повідомленням про те, що з літа 2022 року зупиняє з ними співпрацю на невизначений термін

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