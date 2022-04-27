English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією У кінотеатрах РФ почали показувати нові закордонні фільми, скачані з піратських сайтів, - російські ЗМІ

У кінотеатрах РФ почали показувати нові закордонні фільми, скачані з піратських сайтів, - російські ЗМІ

27 квітня, 2022 середа
12:24
війна з Росією піратські фільми

Російські кінопрокатники почали обходити західні санкції, качаючи з піратських сайтів нові фільми й незаконно показуючи їх на широкому екрані

Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Не секрет, що західні санкції згубно позначилися і на російській індустрії розваг, і зокрема, на кіноіндустрії. Проте, влада вигадала спосіб повернути народу і фільми, і музику із західних країн. Зараз розробляється законопроект, який дозволить зберегти контент через примусову ліцензію. Нововведення згодом цілком можуть поширитися і інші об'єкти інтелектуальної власності", - йдеться у повідомленні.

Але деякі компанії вирішили не чекати на прийняття законів, і діють на свій страх і ризик. Так на російських кінотеатрах вирішили показувати завантажені з торентів фільми, тобто з піратських сайтів.

"Глядачам вже продають піратські версії «Бетмена», «Не дивіться нагору», мультфільм «Я червонію» та інші картини, які не вийшли в офіційний прокат у Росії. Зокрема, 21 квітня в московському кінотеатрі WIP глядачам неофіційно показали «Бетмена» Метта Рівза, скачаного з торрента", - повідомляє російський Esquire.

Російські експерти пишуть, що владі потрібно "якнайшвидше так чи інакше легалізувати піратство, і перестати думати, що скоро все буде, як і раніше, потрібно починати нове життя".

"Цікаво, фільми, завантажені з торентів, чи будуть у кінотеатрах теж на найцікавішому моменті перериватись рекламою 1xbet? " – іронічно запитують російські блогери.

  • Нагадаємо, компанія Marvel, чиї комікс-герої відомі у всьому світі, розіслала російським партнерам листа з повідомленням про те, що з літа 2022 року зупиняє з ними співпрацю на невизначений термін

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Кіно
санкції
РФ
антиросійські санкції
Читайте також:
Путін
26 квітня, 2022 вiвторок
РФ зможе дати гарантії щодо безпеки України після вирішення питання Криму та Донбасу, - Путін
26 квітня, 2022 вiвторок
Ніхто не хоче третьої світової, - МЗС Китаю відреагувало на слова Лаврова про ризик ядерної війни
Нерішучість лідерів Німеччини
26 квітня, 2022 вiвторок
Зарано казати, чим завершиться війна. Але одна держава вже точно розтрощила свою репутацію. Це Німеччина, - The Telegraph
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 30.96
    Купівля 30.96
    Продаж 32.01
  • EUR
    Купівля 32.94
    Продаж 34.18
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
27 квітня
13:43
На Херсонщині окупанти обстріляли низку населених пунктів: пошкоджено будинки, дитсадки та поранено щонайменше трьох людей
13:42
карта мала
Карта бойових дій в Україні станом на 11:00 27 квітня
13:38
Лукашенко
Лукашенко запроваджує смертну кару за підготовку терактів
13:17
евакуювали
Попри російські обстріли з Попасної, 27 квітня евакуювали 58 людей
13:16
Ексклюзив
САУ FH77 BW Archer
Шведська САУ Archer дозволяє випустити весь боєкомплект по цілі за мінімальний проміжок часу і швидко залишити місце дислокації, - військовий авіатор Хазан
13:11
Карл Негаммер
Австрія й надалі платитиме Росії за газ у євро, - канцлер Негаммер спростував російські фейки про згоду оплачувати поставки російського газу в рублях
13:06
Борис Джонсон
Мають право захищатися: Джонсон підтвердив, що Україна може атакувати цілі на території РФ
13:04
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії назвала шантажем заяви Газпрому про припинення постачання газу в країни ЄС
12:56
цвинтар
КДМА закликала киян не відвідувати кладовища під час воєнного стану
12:43
обстріл пожежа
Окупанти двічі за добу скинули фосфорні снаряди на Авдіївку, спричинивши пожежі та поранивши щонайменше одну людину
12:38
SpaceX
SpaceX запустила на МКС корабель Crew Dragon із чотирма астронавтами
12:23
У небі над Дніпропетровщиною українські військові знищили російську ракету
12:07
У Польщі затримали російського та білоруського шпигунів
12:00
переговори України з Росією
У Туреччині сподіваються, що Путіну та Зеленському вдастся зустрітися найближчими днями
11:53
У Херсоні окупанти розігнали проукраїнський мітинг, четверо людей постраждали
11:51
Укрзалізниця
Укрзалізниця призначила новий потяг Київ - Хелм - Київ з 1 травня
11:37
Піротехніки міна розмінування
Піротехніки на Київщині за добу знешкодили 1413 вибухонебезпечних предметів
11:32
Ексклюзив
ФСБ
Обстріли будівлі так званого МДБ невизнаного Придністров'я схожі на дуже дешеву театральну виставу від російських спецслужб, - ексдепутат парламенту Молдови
11:31
Очолив окупаційну владу в Енергодарі
Очолив окупаційну владу в Енергодарі: місцевому депутату оголосили про підозру в співпраці з росіянами
11:29
Болгарія погрожує припинити транзит російського газу до Сербії та Угорщини
11:27
Михайло Подоляк
Подоляк: "Карма – штука жорстока, роззброєння білгородсько-воронезьких складів убивць абсолютно природний процес"
11:11
Директорка Маріупольського краєзнавчого музею здала окупантам безцінні картини Куїнджі та Айвазовського, - радник мера Маріуполя
11:11
пошкодили газопровід
На Луганщині внаслідок російських обстрілів газ є тільки шести населених пунктах і не працює більшість водонасосних станцій, - Гайдай
11:05
ППО
У Росії повідомили про вибухи у небі над Воронежем
10:54
збитий російський літак
За час повномасштабного вторгнення в Україну РФ втратила близько 22,4 тис. військових, 939 танків, 185 літаків і 155 гелікоптерів, - Генштаб ЗСУ
10:48
Луганщина
По Гірській громаді на Луганщині завдали авіаудару: загинула щонайменше одна людина
10:41
Дія.Сіті
Попри війну до Дія.City долучилися понад 200 компаній
10:36
газопровод
Білий дім знайшов для Польщі альтернативу російському газу
10:31
Порошенко
Порошенко: Місце Генсека ООН Гутерреша – у Маріуполі, а не в Москві
10:27
Оттава має намір розпродати заблоковані російські активи, а кошти передати на відновлення України
10:23
Укргазвидобування
На Полтавщині планують освоювати свердловину, очільник ОВА попередив мешканців про задимлення 27 квітня
10:18
Ексклюзив
Азовсталь
Людям з Азовсталі необхідна термінована евакуація, багатьом з них загрожує ампутація кінцівок та смерть, — волонтерка Оксана Корчинська
10:10
"Аналогов нет": на Луганщині ЗСУ знищили російський високоточний БПЛА "Куб-БЛА"
09:32
"Евакуюйтеся швидше": Гайдай анонсував на 27 квітня евакуацію з низки населених пунктів Луганщини
09:26
Ексклюзив
Полонені на Чернігівщині
Керівництво Росії навмисно наркотизує своїх військових для того, аби вільно управляти ними, – доктор медичних наук Івасюк
09:21
Оновлено
обстріл
Російські війська обстріляли із артилерії Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині: стався витік мастил та сильна пожежа на енергетичному підприємстві, є поранений
09:15
Оновлено
міст через дністровський лиман
Окупанти завдали повторного удару по мосту через Дністровський лиман на Одещині. Міст зазнав руйнування
09:12
Єдині новини
Ведучі телеканалів, які претендують на "Єдині новини", не можуть собі дозволяти використовувати москальську мову, - політикиня Пташник про вживання ведучими російської під час всеукраїнського марафону
08:59
"Розстріляні Від(ро)дження": у Києві презентують пластично-поетичну виставу за мотивами віршів Хвильового, Зерова й Семенка
08:45
діти війна
Кількість поранених дітей внаслідок повномасштабної війни зросла до 393
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV