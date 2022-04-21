Marvel перестане продавати та випускати комікси російською мовою, - ЗМІ

Про це повідомляє російське ЗМІ Geekcity, яке спеціалізується на коміксах.

Згідно з цим листом, Marvel не відкликає вже куплені ліцензії - раніше анонсовані комікси від російських видавництв точно вийдуть. При цьому Marvel призупиняє продовження та купівлю нових ліцензій з літа 2022 року - таким чином, не можна буде додрукувати тираж старих коміксів або випускати нові.

За словами одного з джерел, видавництва чекають на вимогу Marvel про продаж усіх тиражів коміксів до осені 2022 р. Якщо цього не станеться, від видавництв вимагатимуть відкликати їх з магазинів. Таким чином, російськомовні комікси Marvel можуть повністю зникнути з полиць російських магазинів.



Довідково. Marvel Comics або Marvel Publishing, Inc. — американська компанія, яка спеціалізується на видавництві коміксів і суміжних їм носіїв. Marvel відома завдяки таким коміксам, як "Залізна людина", "Фантастична четвірка", "Людина-павук", "Неймовірний Халк" , "Люди Ікс" та інші. Більшість персонажів коміксів Marvel існують у вигаданому всесвіті під назвою Всесвіт Marvel. На основі їх коміксів зняті найкасовіші фільми про супер-героїв.

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