Gmail заблокував робочу пошту Держдуми РФ, - депутат Сергій Марков
Депутат Держдуми Росії Сергій Марков повідомив, що Gmail заблокував робочу пошту парламентарів без можливості відновити дані
Про це він написав в одній із соцмереж.
"Будьте пильні, зберігайте особисту інформацію на інших ресурсах", - бідкається депутат окупантів.
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