Gmail заблокував робочу пошту Держдуми РФ, - депутат Сергій Марков

Росія відмовилася від перемир'я на Великдень. Кислиця нагадав, що РФ не є членом-засновником ООН

Щоб вигнати російську армію з України не достатньо просто завдати їй великих втрат, це не демократична армія і вона не буде їх рахувати, - військовий аналітик