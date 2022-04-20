Чинних санкцій недостатньо, тому ЄС працює, щоб посилити тиск на РФ, - Мішель

Про це він повідомив на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми повинні чинити тиск на кремлівський режим. Ми схвалили рішення про багато конкретних заходів. Цього недостатньо, тому ми постійно працюємо, щоб збільшити тиск. Сьогодні ми мали можливість заглибитися в деталі та визначити додаткові елементи, щоб ми могли покласти пропозиції на стіл Європейської ради та мати можливість підтримувати максимальний тиск на Росію", - сказав євро чиновник.

Мішель зазначив, що ЄС сповнений рішучості надавати гуманітарну підтримку Україні та підтримку, щоб переконатися, що міжнародне правосуддя переважатиме.

"Дуже важливо збирати докази та підтримувати всіх дійових осіб, які працюють у цій важливій сфері", - зазначив він.

Нагадаємо, 20 квітня голова Європейської ради Шарль Мішель приїхав до Києва.

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