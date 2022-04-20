Голова Євроради Мішель прибув до Києва

Про це він повідомив у твітері.



"У Києві сьогодні (20 квітня, - ред.). У серці вільної та демократичної Європи", - написав він.

Нагадаємо, раніше Шарль Мішель заявив, що потрібно надати більше зброї Україні та запровадити більше санкцій проти РФ.

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