У Росії почались репресії проти "Масяні" через мультик про війну в Україні і смерть Путіна
Автори відомого російського мультфільму різко виступили проти політики керівництва РФ
Про санкції щодо ресурсу, на якому розміщені відео, розповів його автор Олег Куваєв, інформує Еспресо.TV
Він пояснив, що надійшло повідомлення про "доступ до інформаційного ресурсу mult.ru в інформаційно-телекомунікаційних мережах, в тому числі в Інтернеті, на підставі запиту Генпрокурора РФ".
"Якщо коротко, то mult.ru тепер заборонено в Росії. Хоч я і глядачі користуємось сайтом дуже рідко, все переважно на ютубі, але про всяк випадок зробив дзеркало на multru.com", - додав Олег Куваєв
У реєстрі заборонених сайтів mult.ru поки що немає, тому точну причину блокування назвати складно. Але, швидше за все, йдеться про останню серію циклу, де шокована російсько-українською війною Масяня приходить у бункер, де сидить Володимир Путін та залишає йому самурайський меч зі словами: "Чао. Сподіваюся, назавжди".
- Нагадаємо, 160 серія відомого мультика була присвячена різкій критиці війни Росії в Україні і завершувалась смертю Путіна. Мультик вийшов 21 березня і за добу набрав більше, як 0,5 млн переглядів. На даний момент його подивилися вже понад 2,5 млн глядачів.
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