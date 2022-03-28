У Росії почались репресії проти "Масяні" через мультик про війну в Україні і смерть Путіна

Про санкції щодо ресурсу, на якому розміщені відео, розповів його автор Олег Куваєв, інформує Еспресо.TV

Він пояснив, що надійшло повідомлення про "доступ до інформаційного ресурсу mult.ru в інформаційно-телекомунікаційних мережах, в тому числі в Інтернеті, на підставі запиту Генпрокурора РФ".

"Якщо коротко, то mult.ru тепер заборонено в Росії. Хоч я і глядачі користуємось сайтом дуже рідко, все переважно на ютубі, але про всяк випадок зробив дзеркало на multru.com", - додав Олег Куваєв

У реєстрі заборонених сайтів mult.ru поки що немає, тому точну причину блокування назвати складно. Але, швидше за все, йдеться про останню серію циклу, де шокована російсько-українською війною Масяня приходить у бункер, де сидить Володимир Путін та залишає йому самурайський меч зі словами: "Чао. Сподіваюся, назавжди".

Нагадаємо, 160 серія відомого мультика була присвячена різкій критиці війни Росії в Україні і завершувалась смертю Путіна. Мультик вийшов 21 березня і за добу набрав більше, як 0,5 млн переглядів. На даний момент його подивилися вже понад 2,5 млн глядачів.

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