У Росії пояснили відмову від місії ОБСЄ на кордоні з Україною

Про це повідомляє МЗС Росії.

Зазначається, що присутність ОБСЄ на кордоні була рішенням берлінської зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату від липня 2014 року і "жестом доброї волі" з боку Росії.

"Проте українська влада та їхні західні покровителі не поставилися до даного кроку Російської Федерації з належною повагою. Оскільки за 7 років своєї діяльності група не зафіксувала жодного факту перекидання з Росії на Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки, ці країни прагнули використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось "зобов'язань" Росії в рамках мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.

У Росії додали, що робота спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" "не чинило позитивного впливу на процес врегулювання". Країна зобов'язується надати їм сприяння в завершенні роботи на російській території.





Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.

У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".

У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.

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