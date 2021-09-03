У Росії пояснили відмову від місії ОБСЄ на кордоні з Україною
У МЗС РФ пояснили відмову від місії ОБСЄ, яка працювала на двох пунктах пропуску, що межують з непідконтрольною ділянкою українського кордону на окупованому Донбасі
Про це повідомляє МЗС Росії.
Зазначається, що присутність ОБСЄ на кордоні була рішенням берлінської зустрічі міністрів закордонних справ нормандського формату від липня 2014 року і "жестом доброї волі" з боку Росії.
"Проте українська влада та їхні західні покровителі не поставилися до даного кроку Російської Федерації з належною повагою. Оскільки за 7 років своєї діяльності група не зафіксувала жодного факту перекидання з Росії на Донбас військ, озброєнь, боєприпасів або військової техніки, ці країни прагнули використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось "зобов'язань" Росії в рамках мінських домовленостей", - йдеться в повідомленні.
У Росії додали, що робота спостерігачів ОБСЄ на пунктах пропуску "Гуково" і "Донецьк" "не чинило позитивного впливу на процес врегулювання". Країна зобов'язується надати їм сприяння в завершенні роботи на російській території.
- Нагадаємо, Російська Федерація заявила, що не підтримуватиме продовження роботи місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні.
- У МЗС України засудили намір Російської Федерації не продовжити мандат місії ОБСЄ на українсько-російському кордоні: "може спричинити ескалацію".
- У посольстві Сполучених Штатів Америки розчаровані ситуацією щодо відмови РФ продовжити роботу місії ОБСЄ на кордоні України та РФ.
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