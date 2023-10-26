У Росії рекордно зросла кількість злочинів: найбільше зґвалтувань та вбивств

Про це пише "Верстка", проаналізувавши дані судової статистики за перше півріччя 2023 рік.

Сексуальні злочини

У першій половині 2023 року, за даними Судового департаменту, за розпусні та насильницькі дії сексуального характеру, примушення до дій сексуального характеру та сексуальні відносини з неповнолітніми засудили 3526 осіб. Це на 9% більше, ніж за перші шість місяців 2022 року, і це найвищий показник за півріччя за останні п'ять років.

Військові після повномасштабного вторгнення Росії в Україну стали частіше, ніж зазвичай, фігурувати у справах про сексуалізовані злочини. У першому півріччі 2023 року їх було, як мінімум, 22, в минулі роки – до 10. У 17 випадках жертвами військових виявилися діти, які не досягли 14-річного віку. Серед регіонів лідирують Ростовська область, анексований Крим. Відзначимо, що ці суди виносили вироки у тому числі щодо злочинів, скоєних у «ЛНР», «ДНР», частинах окупованих Херсонської та Запорізької областей.

Вбивства

У першому півріччі 2023 року за вбивства було засуджено на 7% більше осіб, ніж у 2022 році (3048 та 2840 осіб відповідно).

Російські військовослужбовці у 2023 році стали потрапляти під суд за вбивства частіше, ніж зазвичай. За 9 місяців 2023 року як мінімум 147 військовослужбовців перебували у статусі підсудних чи обвинувачених у справах про вбивство. У аналогічному періоді 2022 року таких військових було всього 15, у 2021 році - 21, у 2020 - 14. Серед жертв військових - товариші по службі і цивільне населення поза зонами бойових дій, в основному, мирні жителі анексованого Криму та окупованих територій.

Держзрада, екстремізм та тероризм

У 2023 році за статтею про тероризм засудили рекордну як мінімум за п'ять років кількість росіян – 39. У першому півріччі 2022 таких засуджених було всього п'ять, а в 2021 – 12. Справи про здійснення терористичного акту відкривали зокрема й на тих, хто підпалював військкомати та релейні шафи на залізничних коліях.

З 2019 року кількість засуджених за статтею про розголошення держтаємниці зростала і досягла піку у 2023 році. За половину поточного року за цією статтею засудили 36 осіб.

У державній зраді в 2023 році було визнано винними 15 осіб – у чотири рази більше, ніж у 2022 році.

Ще одна група кримінальних статей, за якою в 2023 році силовики встановили рекорд за п'ять років, екстремістські. За половину 2023 року в першій інстанції засудили 328 осіб – на 17,5% більше, ніж в аналогічному періоді 2022 року. У першому півріччі 2019 року для порівняння таких засуджених було лише 128.