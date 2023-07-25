У Росії розпочалося судилище над 18 бійцями батальйону "Айдар"

Про це пише російська пропагандистська інформагенція ТАСС.

Зазначається, що батальйон "Айдар" в Росії визнано екстремістською організацією, а справа, порушена проти нього є "першою масовою у РФ".

Бійцям інкримінують нібито насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу "ДНР" та участь у діяльності терористичної організації. Повідомляється, що під час процесу звинувачення буде перекваліфіковано на статті КК РФ.

Довідково. 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар"- штурмовий батальйон ЗСУ. Діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО, у період з 2014 до 2022 років перебував в підпорядкуванні ОК "Схід".

З кінця 2022 року перебуває в підпорядкуванні Командування сухопутних військ, бере активну участь у боях за Бахмут.