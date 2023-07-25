У Росії розпочалося судилище над 18 бійцями батальйону "Айдар"
У вівторок, 25 липня, у Росії розпочалося судилище над 18 бійцями батальйону "Айдар" - їм інкримінують "зміну конституційного ладу" терористичної "ДНР"
Про це пише російська пропагандистська інформагенція ТАСС.
Зазначається, що батальйон "Айдар" в Росії визнано екстремістською організацією, а справа, порушена проти нього є "першою масовою у РФ".
Бійцям інкримінують нібито насильницьке захоплення влади, зміну конституційного ладу "ДНР" та участь у діяльності терористичної організації. Повідомляється, що під час процесу звинувачення буде перекваліфіковано на статті КК РФ.
Довідково. 24-й окремий штурмовий батальйон "Айдар"- штурмовий батальйон ЗСУ. Діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО, у період з 2014 до 2022 років перебував в підпорядкуванні ОК "Схід".
З кінця 2022 року перебуває в підпорядкуванні Командування сухопутних військ, бере активну участь у боях за Бахмут.
- У середу, 14 червня, Росія провела у Ростові-на-Дону фарсовий суд над 22 азовцями, які захищали Маріуполь та Азовсталь. Серед засуджених вісім жінок і 14 чоловіків, зокрема екскомандир роти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.69
Купівля 36.69Продаж 37.42
-
EUR
Купівля 40.75Продаж 41.73
- Актуальне
- Важливе