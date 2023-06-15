Про це інформує Associated Press.

Росія судитиме 22 українських військовополонених, які були захоплені під час повномасштабної війни в Україні. Ворог взяв підсудних у 2022 році в Маріуполі Донецької області після тримісячної битви, що зруйнувала більшу частину міста.

Військові належать до полку "Азов", в останні дні оборони вони перебували на металургійному комбінаті "Азовсталь".

З 24 звинувачених двоє були повернені додому під час обмінів. Загалом 22 військовополонених залишилися на суді, з них вісім – кухарі-жінки.

Фото: AP Photo

Також джерела Еспресо в ЗСУ ідентифікували серед підсудних екскомандира 3-ї роти оперативного призначення 2-го батальйону ОЗСП "Азов" Олега Тишкула (Гатті).

На світлині чоловік на фото праворуч - Гатті

Фото: AP Photo

Росія назвала полк "Азов" терористами. Їх можуть ув’язнити на 15 років або довічно, якщо суд визнає їхню провину.

Фото: reuters

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що фото судилища у Ростові не викликають нічого, крім огиди.

"Лощені прокурори та виряджені присяжні з блискучими посмішками "судять" хлопців та дівчат, що нагадують скелети після концтабору і тортур. Подібні знущання з комбатантами – це офіційний воєнний злочин, який має отримати належну оцінку МКС", – написав Подоляк і додав риторичне питання: "Чи хтось бачить в залі представників Міжнародного Комітету Червоного Хреста?"

Що відомо про полон військових з Азовсталі

Маріуполь опинився в оточенні 2 березня 2022 року, коли російські війська підійшли до нього з півдня та почали просування уздовж Азовського узбережжя. Росія захопила місто 20 травня 2022 року – після тривалої важкої оборони міста.

16 травня 2022 року з Азовсталі у Маріуполі евакуювали військовослужбовців в тимчасово окуповані Новоазовськ та Оленівку.

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених. 2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

6 серпня міськрада Маріуполя повідомила, що на сцені маріупольської камерної філармонії російські окупанти збирають тюремні клітки.

11 серпня тогоріч мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що російські окупанти, імовірно, проведуть показовий суд над захисниками Маріуполя на День Незалежності України

19 серпня 2022 року стало відомо, що на День Незалежності України в Маріуполі РФ планувала здійснити показове "судилище" над полоненими азовцями та звинуватити в цьому українців.

Проте судилище було перенесено на невизначений термін.

16 травня родини захисників Азовсталі закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.

11 червня Україна повернула додому з російського полону 95 захисників зі Збройних Сил, Нацгвардії та Держприкордонної служби. Серед них 4 азовці.