Про це повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".

У день річниці виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі", їх родини закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.

"Героїзм Маріупольського гарнізону допоміг вистояти іншим великим містам нашої держави. Багатьом це коштувало найдорожчого. Вони пожертвували своїм життям, щоб вижили ми. І ми не маємо права забувати про їхній подвиг", - ідеться у повідомленні.

Зазначено, що завдяки мужності та професіоналізму воїнів російські загарбники стягнули в Маріуполь значну частину своїх військ, що дало можливість українським військам перегрупуватися і дочекатися озброєння від партнерів.

"Вже рік у російському полоні перебувають більше ніж 1900 військових-захисників "Азовсталі", з них – понад 700 бійців полку "Азов". І тепер наш обов'язок зробити все, аби вже кожен полонений повернувся додому. Їх чекають не лише близькі, а й вся країна. І весь демократичний світ", - додали в Асоціації.