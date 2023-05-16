Родини захисників "Азовсталі" закликають повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців
Рівно рік тому, 16 травня, українськими військовими, які 86 днів тримали позиції й захищали Маріуполь від окупантів, було отримано наказ припинити оборону "Азовсталі" та скласти зброю
Про це повідомляє Асоціація родин захисників "Азовсталі".
У день річниці виходу захисників Маріуполя з "Азовсталі", їх родини закликали повернути з полону понад 1900 бійців, серед яких понад 700 азовців.
"Героїзм Маріупольського гарнізону допоміг вистояти іншим великим містам нашої держави. Багатьом це коштувало найдорожчого. Вони пожертвували своїм життям, щоб вижили ми. І ми не маємо права забувати про їхній подвиг", - ідеться у повідомленні.
Зазначено, що завдяки мужності та професіоналізму воїнів російські загарбники стягнули в Маріуполь значну частину своїх військ, що дало можливість українським військам перегрупуватися і дочекатися озброєння від партнерів.
"Вже рік у російському полоні перебувають більше ніж 1900 військових-захисників "Азовсталі", з них – понад 700 бійців полку "Азов". І тепер наш обов'язок зробити все, аби вже кожен полонений повернувся додому. Їх чекають не лише близькі, а й вся країна. І весь демократичний світ", - додали в Асоціації.
- ДБР оголосило підозру в держзраді одному з керівників 501-ї окремого батальйону морпіхів, через якого 277 військових опинились у полоні під час оборони Маріуполя.
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