У Росії цьогоріч очікують падіння видобутку нафти на 17%, - Reuters

Про це повідомляє Reuters з посиланням на документ Міністерства економіки та повідомлення міністра фінансів РФ Антона Сілуанова.

Масштаби падіння виробництва стануть найбільшими з 1990-х років, коли нафтова промисловість Росії постраждала від нестачі інвестицій.

Згідно з документом, видобуток російської нафти може знизитися до рівня 433,8 - 475,3 млн. тонн (8,68 млн - 9,5 млн барелів на добу) у 2022 році з 524 млн тонн у 2021 році.

Це стане найнижчим показником з 2003 року, коли видобуток російської нафти становив 421 мільйон тонн. Відповідну цифру у 17% також озвучив Сілуанов ввечері у середу.

Цьогоріч також очікується зниження експорту нафти і газу, свідчить документ. Експорт нафти з РФ скоротиться цьогоріч в діапазоні 213,3 - 228,3 млн тонн (4,27 - 4,57 млн баррелів на добу) з 231 млн тонн у 2021 році.

Видобуток нафти в Росії почав знижуватися в березні і впав приблизно на 7,5% до середини квітня.

Також питання про нафтове ембарго зараз обговорюється у контексті наступного пакету санкцій проти Росії. США та ЄС розглядають три варіанти введення нових енергетичних обмежень.

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