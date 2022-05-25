У Росії в турборежимі ухвалили закон про скасування вікової межі для контрактної служби

Про це повідомляє Інтерфакс.

Попередній крайній вік для укладання першого контракту на службу становив 40 років – зараз усі обмеження знято.

Законопроект обґрунтовує скасування вікового обмеження тим, що російській армії потрібні "високопрофесійні фахівці", яким зазвичай понад 40 років.

Скасування вікового обмеження "сприятиме залученню фахівців затребуваних спеціальностей, насамперед споріднених з цивільним (медичного забезпечення, інженерних, технічного обслуговування, експлуатації, зв'язку та ін.), на військову службу за контрактом", вважають автори законопроекту.

Відзначимо, про катастрофічну нехватку особового складу в армії Росії говорять відразу після початку повномасштабного вторгнення в Україну, коли вона понесла колосальні втрати і стало зрозуміло, що війна затягнеться. Очікувалось, що Путін навіть оголосить загальну мобілізацію 9 травня. Проте цього не було зроблено, але залучення росіян у військо відбувається прихованими методами.

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