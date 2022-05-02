Росія готується до оголошення мобілізації на 9 травня, - Буданов
Очільник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що існують ознаки підготовки до мобілізації в РФ
Про це він заявив у інтерв'ю НВ.
Буданов відповів на питання, чи Росія планує оголосити мобілізацію 9 травня.
"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - сказав він.
Очільник розвідки заявив, що Росія хоче здобути перемогу на сході Україні до цієї дати.
"Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають", - зазначив Буданов.
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян.
- У Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію.
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