Росія готується до оголошення мобілізації на 9 травня, - Буданов

Про це він заявив у інтерв'ю НВ.

Буданов відповів на питання, чи Росія планує оголосити мобілізацію 9 травня.

"Так, вони готуються. Зараз Росрезерв почав звіряти, що насправді є у них в наявності і підраховувати, що вони можуть видати по мобілізаційних нарядах. Це абсолютно необхідний крок перед початком справжньої мобілізації", - сказав він.



Очільник розвідки заявив, що Росія хоче здобути перемогу на сході Україні до цієї дати.



"Це їхня мета, але не буде цього, не встигають. Жодним чином вони не встигають", - зазначив Буданов.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що 9 травня президент Росії Володимир Путін може оголосити масову мобілізацію росіян.

У Міністерстві оборони України не виключають сценарію, коли президент РФ Володимир Путін може оголосити загальну мобілізацію.