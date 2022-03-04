У Росії відібрали ЧЄ з карате, який пройде в 2023 році
Європейська федерація карате прийняла рішення перенести з Росії чемпіонат Європи, який повинен був пройти у 2023 році в Москві
Про це повідомляє Європейська федерація карате.
Керівництво ЄФК впевнене, що через вторгнення російської армії в Україну, проведення турніру в Росії - не можливе.
"У нинішніх сумних обставинах ми хочемо висловити наше глибоке занепокоєння та співчуття всім, хто постраждав від цієї кризи. Ми сподіваємося, що вирішення конфлікту буде знайдено найближчим часом, щоб відновити нормальне життя і, таким чином, наші заходи можна буде безпечно проводити по всій Європі", – сказав президент Європейської федерації карате.
ЧЄ з карате повинен був пройти у 2023 році в Москві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.23
Купівля 29.23Продаж 29.46
-
EUR
Купівля 32.96Продаж 32.8
- Актуальне
- Важливе