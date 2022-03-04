У Росії відібрали ЧЄ з карате, який пройде в 2023 році

Про це повідомляє Європейська федерація карате.



Керівництво ЄФК впевнене, що через вторгнення російської армії в Україну, проведення турніру в Росії - не можливе.



"У нинішніх сумних обставинах ми хочемо висловити наше глибоке занепокоєння та співчуття всім, хто постраждав від цієї кризи. Ми сподіваємося, що вирішення конфлікту буде знайдено найближчим часом, щоб відновити нормальне життя і, таким чином, наші заходи можна буде безпечно проводити по всій Європі", – сказав президент Європейської федерації карате.



ЧЄ з карате повинен був пройти у 2023 році в Москві.

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