У Росії заблокували сайт hromadske через матеріал про арешти кримських татар

Про це повідомляє Роскомсвобода та hromadske.



Ініціатором блокування сайту виступила Генпрокуратура РФ, яка визнала "екстремістськими" матеріали лише за двома посиланнями. Оскільки обмеження доступу здійснюється за HTTPS, не відкривається одразу весь сайт.



Екстремістським визнали матеріал з інтерв'ю 2016 року з Гасаном Гаджиєвим - членом партії "Хізб ут-Тахрір", де він розповідає про репресії щодо кримських татар на території окупованого Криму, зокрема про арешти його однопартійців.



Міжнародна ісламська партія "Хізб ут-Тахрір" визнана терористичною у Росії та Казахстані. РФ активно переслідує учасників партії на території окупованого Криму.



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