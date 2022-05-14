У Росії закінчуються резерви боєздатних батальйонно-тактичних груп, – розвідка

Про це інформує у телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Через військкомати викликають військовозобов’язаних, вони підписують контракти, після чого формуються нові підрозділи та направляються на територію України.

На скільки ефективне застосування таких військ – це вже показують бойові дії. В багатьох випадках це не є ефективно, але ми реально розуміємо, що на сьогодні ресурси, які стосуються найбільш боєздатних батальйонно-тактичних груп російська федерація вичерпала. Хоча в неї ще достатньо резервів для того, щоб вводити на територію України", – заявив представник воєнної розвідки України Вадим Скібіцький.

Також серед російських військ ширяться пригнічені та депресивні морально-психологічні настрої.

"Найбільш пригнічений моральний стан – у військовослужбовців 1 та 2 армійських корпусів з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей. Тому що саме там відбувається примусова мобілізація і призов до лав російських окупаційних військ. Непідготовлений особовий склад, який не має по суті бойового досвіду, спрямовується зараз на найбільш важливі напрямки.

Крім того, ті резервісти, які направляються на територію України з РФ, особливо з її центральних регіонів, східних регіонів, вони просто їхали й думали, що їдуть заробляти гроші, а тут їх по суті зустрічає потужний опір ЗС України, сил оборони, територіальної оборони та всього населення України", – додав Вадим Скібіцький.

У розвідці заявляють, що замість грошей, росіян повертають додому в мішках.

Військовий експерт полковник запасу ЗСУ Олег Жданов вважає, що Україна воює з найбільш злочинною армією у світі, адже мобілізація українців на окупованих Росією територіях є військовим злочином.

У тимчасово окупованому Криму армія РФ нарощує темпи мобілізації місцевих мешканців і не дає людям залишити півострів.

Окупанти розпочали примусову мобілізацію у Херсонській, Запорізькій та Харківській областях.

Очільник Bellingcat Христо Грозєв у етері телемаратону заявив, що під час повномасштабної війни проти України Росія витратила близько 70% високоточних ракет, але може виготовляти їх самостійно. Також РФ втратила 90% десантників, без яких неможливо захопити Київ і провідну інфраструктуру.

Раніше інформація про можливу мобілізацію в РФ не раз фігурувала в матеріалах ЗМІ як прогноз. Згодом речник президента РФ Дмитро Пєсков запевнив, що у Кремлі не планують оголошувати 9 травня загальну мобілізацію та війну Україні. Мобілізацію в РФ 9 травня не оголошували.

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