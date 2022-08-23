У Росії запустили аналог Вікіпедії, який перестав працювати першого ж дня

Про це повідомляє "Медуза".

На вигляд енциклопедія схожа на Вікіпедію. У статті про "Руніверсаліс" на Вікіпедії сказано, що ресурс розроблений за її прикладом та використовує ресурси фонду Вікімедіа.

Автори нової енциклопедії оголосили про створення "Руніверсалісу" 18 серпня, хоча перші редагування в ній, згідно з відкритими даними, зробили ще 9 червня. ЗМІ звернули увагу на проект, коли 23 серпня у телеграм-каналах, зокрема депутата Держдуми Антона Горєлкіна, з'явилися повідомлення про російську інтернет-енциклопедію.

У маніфесті "Руніверсалісу" сказано, що сервери проекту розташовані в Росії, а сторінки редагують "відповідно до вимог законодавства РФ та з повагою до традиційних цінностей".

У "Руніверсалісі" немає статті про війну в Україні, таке словосполучення не зустрічається на сторінках енциклопедії. У статті "Спеціальна військова операція Росії в Україні" позицію української влади практично не представлено.

Один із представників Вікімедії повідомив, що всередині спільноти новий проект не обговорювався, а якщо в ньому бере участь хтось із колишніх редакторів Вікіпедії, то, швидше за все, це "хтось із безстроково заблокованих".

Вуже в день запуску ряд російських телеграм-каналів повідомляють, що ресурс "впав". Вантажиться він дуже довго, або й взагалі показує помилку. Самі ж статті "енциклопедії" побудовані на російській пропаганді.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb