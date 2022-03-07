У Росії затвердили перелік "недружніх країн"
Російський уряд затвердив перелік "недружніх країн", куди потрапили всі держави ЄС, США, Канада, Японія, Південна Корея та інші
Про це йдеться у пресрелізі уряду РФ.
Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав "список іноземних держав і територій, які здійснюють щодо Росії, російських компаній та громадян недружні дії".
До переліку увійшли усі держави Євросоюзу, Австралія, Албанія, Андорра, Велика Британія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Маріно, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія.
У Москві заявили, що російські громадяни та компанії, які мають валютні борги перед зарубіжними кредиторами з "переліку недружніх країн", зможуть розплатитися з ними в рублях.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 30.23
-
EUR
Купівля 32.3Продаж 33.67
- Актуальне
- Важливе