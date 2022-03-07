У Росії затвердили перелік "недружніх країн"

Про це йдеться у пресрелізі уряду РФ.



Прем'єр-міністр РФ Михайло Мішустін підписав "список іноземних держав і територій, які здійснюють щодо Росії, російських компаній та громадян недружні дії".



До переліку увійшли усі держави Євросоюзу, Австралія, Албанія, Андорра, Велика Британія, Ісландія, Канада, Ліхтенштейн, Мікронезія, Монако, Нова Зеландія, Норвегія, Республіка Корея, Сан-Маріно, Північна Македонія, Сінгапур, США, Тайвань, Україна, Чорногорія, Швейцарія та Японія.



У Москві заявили, що російські громадяни та компанії, які мають валютні борги перед зарубіжними кредиторами з "переліку недружніх країн", зможуть розплатитися з ними в рублях.



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