Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Ситуація в нашій операційній зоні складна, напружена та динамічна, але контролюється силами оборони. Ворог продовжує ведення оборонних дій, намагаючись укріпитися й втримати зайняті рубежі. В підрозділах противника відмічається нестача боєприпасів, харчування та води. На початку дня ворог посилив обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення, зокрема і з використанням авіації", - йдеться у звіті.

У "Півдні" відзначили, що за день корабельне угруповання російського флоту у Чорному морі не змінилось і має ті самі завдання. Підтримує ступень загрози ракетних ударів на позначці "високий".

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