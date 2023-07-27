У російській армії відбувається тотальна зачистка, яка нагадує 1937-39 роки, - військовий експерт Снєгирьов
Військовий експерт Дмитро Снєгирьов зазначив, що в російській армії відбувається зміна всього генералітету
Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".
"Заколот Пригожина, який начебто відбувся у Росії, був зрежисований російськими спецслужбами, заколоту не було. Сам заколот був використаний російським диктатором для знищення реальної військової опозиції щодо російського диктатора. Наразі у російській армії відбувається тотальна зачистка, яка нагадує 1937-39 роки. Тобто зміна практично всього російського генералітету", - підкреслив Снєгирьов.
Військовий експерт також додав, що поява Пригожина на форумі "Росія - Африка" не випадкова.
"Це сигнал країнам Африки, що РФ буде представляти свою присутність використовуючи ПВК Вагнера та інші ПВК, які на території РФ юридично заборонені", - переконаний Снєгирьов.
- Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту. На тому ж форумі був присутній президент РФ Володимир Путін
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