Таку думку він висловив в етері програми "Вердикт з Сергієм Руденком" на телеканалі "Еспресо".

"Заколот Пригожина, який начебто відбувся у Росії, був зрежисований російськими спецслужбами, заколоту не було. Сам заколот був використаний російським диктатором для знищення реальної військової опозиції щодо російського диктатора. Наразі у російській армії відбувається тотальна зачистка, яка нагадує 1937-39 роки. Тобто зміна практично всього російського генералітету", - підкреслив Снєгирьов.

Військовий експерт також додав, що поява Пригожина на форумі "Росія - Африка" не випадкова.

"Це сигнал країнам Африки, що РФ буде представляти свою присутність використовуючи ПВК Вагнера та інші ПВК, які на території РФ юридично заборонені", - переконаний Снєгирьов.

Євгена Пригожина помітили на форумі "Росія-Африка" 27 липня - це перша публічна поява фінансиста ПВК Вагнера після заколоту. На тому ж форумі був присутній президент РФ Володимир Путін



