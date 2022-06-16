У російській зброї знайшли "свіжу" американську електроніку, - TWP
Американські чипи та компоненти знайшли в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях, деякі з них виготовлені в 2020 році
Про це повідомляє The Washington Post.
"Наша мета - насправді спробувати відстежити це аж до американського постачальника, щоб визначити, як він потрапив у цю систему озброєння. Те, що чип компанії знайдений у системі зброї, не означає, що ми почали розслідування щодо цієї компанії. Ми розпочали розслідування щодо того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему", - пояснив один із представників Міністерства торгівлі.
За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР. Вони відвідують компанії, щоб запитати про західні чіпи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.
Зазначається, що слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, знайденій в Україні. Багато з цих компонентів, схоже, були виготовлені багато років тому - до того, як США посилили експортні обмеження. Однак, за даними дослідницької групи Conflict Armament Research, інші були виготовлені лише в 2020 році, вже після того, як Росія окупувала український Крим та Донбас.
- 28 квітня очільник Державного департаменту Ентоні Блінкен закликав союзників не купувати озброєння в РФ, щоб не потрапити під санкції США. "Всім союзникам США слід уникати великих закупівель російського озброєння, включаючи нові партії С-400", - сказав він.
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