У російській зброї знайшли "свіжу" американську електроніку, - TWP

Про це повідомляє The Washington Post.

"Наша мета - насправді спробувати відстежити це аж до американського постачальника, щоб визначити, як він потрапив у цю систему озброєння. Те, що чип компанії знайдений у системі зброї, не означає, що ми почали розслідування щодо цієї компанії. Ми розпочали розслідування щодо того, як чіп цієї компанії потрапив у цю систему", - пояснив один із представників Міністерства торгівлі.

За даними журналістів, агенти Міністерства торгівлі, які забезпечують контроль за експортом, проводять розслідування разом з ФБР. Вони відвідують компанії, щоб запитати про західні чіпи та компоненти, знайдені в російських радарних системах, дронах, танках, наземному обладнанні та прибережних кораблях.

Зазначається, що слідчі з різних країн виявили західну електроніку в російській зброї, знайденій в Україні. Багато з цих компонентів, схоже, були виготовлені багато років тому - до того, як США посилили експортні обмеження. Однак, за даними дослідницької групи Conflict Armament Research, інші були виготовлені лише в 2020 році, вже після того, як Росія окупувала український Крим та Донбас.

28 квітня очільник Державного департаменту Ентоні Блінкен закликав союзників не купувати озброєння в РФ, щоб не потрапити під санкції США. "Всім союзникам США слід уникати великих закупівель російського озброєння, включаючи нові партії С-400", - сказав він.

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